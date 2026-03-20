¿Qué altos cargos iraníes han sido asesinados en los ataques de Israel y Estados Unidos

Esta es una lista de los nombres más importantes, según el ente al que pertenecían:

Era el líder supremo de Irán desde 1989, es decir, la máxima autoridad política y religiosa del país y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El ayatolá murió con 86 años el 28 de febrero, el primer día de bombardeos. En el ataque también murió su esposa, Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, una hija, su yerno y dos nietos (una de ellas de 14 meses).

Su hijo, Mojtabá Jameneí, fue nombrado días después nuevo líder supremo y aunque se ha pronunciado con comunicados en redes sociales, no ha aparecido en público desde el comienzo de la guerra.

Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano encargado de las principales decisiones de defensa y seguridad del país, y considerado como la segunda persona más importante e influyente del país, pues era la mano derecha de Jameneí. Fue presidente del Parlamento durante más de una década y también fue el encargado de la negociación nuclear con la UE.

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Falleció el 17 de marzo, con 67 años, en un bombardeo israelí en Teherán. En el ataque también murió su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas.

Aziz Nasirzadeh: Ministro de Defensa desde agosto de 2024; era uno de los principales responsables políticos del ámbito militar en el Gobierno iraní. Murió el 28 de febrero.

Alí Shamjani: Secretario del Consejo de Defensa en el momento de su muerte y exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Considerado arquitecto de la estrategia de defensa iraní y asesor cercano de Jameneí. Murió el 28 de febrero.

Ismail Jatib: Ministro de Inteligencia desde agosto de 2021. Dirigía los servicios de inteligencia encargados de la seguridad interna, la contrainteligencia y operaciones exteriores. Su muerte fue anunciada y confirmada el 18 de marzo.

Mehdi Rastami Shmastan: Alto mando del Ministerio de Inteligencia. Su muerte fue anunciada el 20 de marzo.

Abdorrahim Musaví: General y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes desde junio de 2025, cuando reemplazó al general Mohamad Hosein Baqerí, asesinado en los ataques israelíes. Murió el 28 de febrero.

Mohamad Pakpur: General y comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán desde junio de 2025, cuando sustituyó a Hossein Salamí, muerto en los ataques israelíes. En sus primeras declaraciones como responsable del cuerpo de élite, Pakpur afirmó que “las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas” y prometió una respuesta “proporcionada y decisiva” contra Israel y sus aliados. Falleció el 28 de febrero.

Ali Mohamad Naini: General de brigada, portavoz y director adjunto de la Oficina de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria. Su muerte fue anunciada el 20 de marzo.

Gholamreza Soleimani: Comandante los últimos 6 años del Basij, una fuerza formada por voluntarios islámicos, creada en 1979, entre cuyas funciones figuran la aplicación de normas islámicas, el control social y la represión de protestas. Su muerte fue anunciada el 17 de marzo.

General Ismael Ahmadi: Jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas del Basij. El Ejército israelí anunció su asesinato el 20 de marzo.