Trump estalla contra la alianza OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalla contra los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entidad a la que viene exigiendo asistencia para garantizar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Esta vía está cerrada de facto por el régimen de Irán, en represalia por los ataques israelo-estadounidense.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ataque contra Irán el pasado 28 de febrero. La República Islámica responde desde entonces con represalias, entre ellas bombardeos sobre infraestructura energética de Medio Oriente.

El mandatario estadounidense calificó hoy a los aliados de la OTAN de Estados Unidos de “cobardes” por no atender su exigencia de ayuda militar contra Irán para controlar la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

“¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!”, publicó en su plataforma Truth Social.

Crisis petrolera

Los aliados de Estados Unidos “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo”, escribió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Jerusalén, bajo amenaza: se escuchan explosiones en la Ciudad Santa

Trump ha asegurado esta semana en distintas declaraciones que Estados Unidos no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, y al mismo tiempo ha exigido a los aliados que contribuyan al esfuerzo, ya que el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.

Seis grandes potencias internacionales, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron ayer estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz.

Lea más: Precios del petróleo se disparan por temor a crisis energética global

Sin compromisos

Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía fluvial crucial, mientras que otros aliados como Alemania e Italia han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra de Oriente Medio.

Ninguno de los países a los que Trump ha pedido ayuda fue consultado antes de que comenzara la misión estadounidense-israelí.