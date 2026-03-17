Falta de reparación de puente en Fuerte Olimpo podría ocasionar accidentes

Se trata de un puente de hormigón de unos 25 metros de largo aproximadamente, ubicado sobre el arroyo Guanes, uno de los principales afluentes del río Paraguay. Desde hace algunos años, los pobladores, sobre todo automovilistas, vienen denunciando el estado de deterioro en que se encuentra, atendiendo que numerosas varillas de hierro sobresalen en su interior, lo que podría generar accidentes.

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Ahora, inclusive, se puede percibir algunos peligrosos huecos: desapareció el concreto y solo quedan las varillas. Esto es un verdadero peligro, en especial para los numerosos motociclistas que a diario circulan por este camino, atendiendo que es la principal vía de acceso y salida de esta comunidad.

En numerosas ocasiones habíamos realizado materiales referentes a este caso, pero este es el momento en que ninguna autoridad se encarga de una posible reparación, sea de la Gobernación, que dispone de presupuesto, o del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Esta desidia de las autoridades pueda generar accidentes, es que, en caso de ceder gran parte de la estructura, Fuerte Olimpo y otras comunidades del distrito quedarán totalmente aisladas por tierra, pues este camino es el único y principal que comunica a los pobladores con el resto del país.

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Gobernación

Este fin de semana, el propio gobernador cartista Arturo Méndez, en compañía de algunos funcionarios y concejales, estuvo por el lugar constatando la preocupación de los moradores en relación al estado de esta pasarela, y sobre todo pensando en una eventual reparación.

Desde la página oficial de Facebook de la Gobernación, precisamente se destaca la visita del jefe departamental al lugar, pero no se informa sobre algún programa o plan de trabajo que hable de la urgente reparación del puente, por lo que desconocemos si esto en verdad se realizará.

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Por de pronto, continúa la reparación de este camino que une a las poblaciones de Toro Pampa y Fuerte Olimpo, a cargo de la empresa menonita Mawes S.A., una de las adjudicadas por el MOPC. La misma fue subcontratada por la otra empresa adjudicada, en este caso la del ingeniero Chávez Hausman, a quien los pobladores de la zona lo consideran empresa fantasma.

Sucede que, a pesar de haber accedido a una adjudicación de casi G. 9.000 millones, hasta la fecha solo logró enviar tres obsoletas maquinarias, con las que realizan trabajos de perfilado de camino en la zona de Puerto Casado. Los moradores hablan de un negociado de parte del MOPC, para favorecer a empresas amigas a costa de las necesidades de todo un departamento.