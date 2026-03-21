EE.UU. se acerca a estados brasileños con potencial de explotación de tierras raras

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras tras el gigante asiático.

Estados Unidos firmó en Sao Paulo un memorando de entendimiento con el estado de Goiás (centro-oeste), rico en tierras raras, 17 metales utilizados en todo tipo de tecnología, desde vehículos eléctricos hasta discos duros y misiles.

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“Exploramos posibilidades de colaboración con actores y líderes regionales en Brasil y estamos en comunicación con el gobierno federal, invitándolos a participar”, comentó un portavoz de la embajada estadounidense, con su nombre bajo reserva.

Potencial de explotación

“Vemos a Brasil como un lugar con potencial para miles de millones de dólares en inversiones. Ya estamos en camino, con 600 millones de dólares invertidos” en “dos proyectos en Goiás y uno en Piauí” (noreste), agregó el vocero en el marco de un foro sobre minerales críticos que organizaron en Sao Paulo la embajada y la Cámara de Comercio Americana en Brasil.

Estados Unidos contó con funcionarios de alto nivel en la cita, entre ellos David Copley, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. El gobierno brasileño no envió delegados.

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El mes pasado, Estados Unidos alcanzó acuerdos con otros países de América Latina como Argentina y México, así como con la Unión Europea y Japón, en busca de diversificar su suministro de metales críticos en un mercado ampliamente dominado por China.

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Tensiones diplomáticas

El gobierno de Lula, que no ha sentado posición formal en torno a la alianza de países que propone Donald Trump en esta materia, firmó el 21 de febrero un convenio con India.

“Sabemos nuestro potencial en tierras raras pesadas. No nos estamos quedando parados, estamos haciendo lo que cualquier gobernante en Brasil debería hacer", dijo el gobernador conservador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Brasil se tensaron hace un par de semana pasada.

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El presidente Lula prohibió la entrada al país de un alto diplomático estadounidense, Darren Beattie, que además de asistir a este foro, quería reunirse en la cárcel con el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

La visita, según Brasilia, podía ser considerada una injerencia en un año electoral, en el que Lula aspira a un cuarto mandato frente al precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista preso.