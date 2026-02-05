¿Qué es lo que firmó el gobierno de Santiago Peña en Washington?

El gobierno de Donald Trump convocó ayer a una “Conferencia Ministerial de Minerales”, en Washington, al que asistió en representación de Paraguay el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano. Y en el marco de esta convocatoria se lanzó el foro FORGE (Foro sobre la participación geoestratégica en materia de recursos).

Tras la conclusión de la convocatoria del Departamento de Estado estadounidense, Paraguay y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para garantizar el suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Este acuerdo, que no pasará para su aprobación por el Congreso paraguayo, ya está en vigencia desde el momento de la rúbrica por parte de la Cancillería paraguaya y el Departamento de Estado y entre otros asuntos primacías a inversiones y/o empresas de origen estadounidenses.

Presión geopolítica

También estuvieron representantes de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Ucrania y también de la Unión Europea (UE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguay se suma a la iniciativa de EE.UU. sobre minerales críticos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró ayer durante la convocatoria a diplomáticos de países aliados que la “excesiva concentración” del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país puede convertirse en una “herramienta de presión” en la geopolítica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La administración de Trump busca reducir su casi dependencia de China, que tiene las reservas más grandes de una pieza clave de las industrias del futuro: las tierras raras, así como de otros metales y minerales.

Tecnología avanzada

Según este nuevo memorando de entendimiento los minerales críticos son vitales para el desarrollo de tecnología avanzada, y Estados Unidos busca asegurar el flujo de estos ya sea como materia prima (en bruto) o procesados (industrializados), debido a que son claves para sus industrias civiles y de defensa.

El vicepresidente estadounidense, James D. Vance, enfatizó ayer durante la reunión ministerial que la finalidad de esta convocatoria fue los asistentes “formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona”.

Lea más: Argentina es un socio clave para la extracción de tierras raras, dice Rubio

Según este nuevo acuerdo para llevar a cabo esta estrategia, buscarán hacer uso de las herramientas de política económica e inversión con el objetivo de fortalecer y hacer más seguras las cadenas de suministro de estos minerales críticos, es decir desde la explotación minera hasta el producto final.

¿Qué minerales hay en Paraguay?

El gobierno de Santiago Peña proyecta reforma legislativa de minería y que tiene por objetivo atraer mayores inversiones privadas para este sector, especialmente en el área de los minerales críticos y por este memorando con Estados Unidos, las empresas estadounidenses o en alianzas podrían ser priorizadas.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez había declarado hace unas semanas que en los próximos meses enviará al Congreso un “nuevo código minero” para atraer las inversiones.

Lea más: Estratégicas para la economía del futuro: ¿qué son las tierras raras?

A principios de este año, el viceministro de Minas y Energía de Paraguay, Mauricio Bejarano, aseguró que existen “indicios” de la presencia de tierras raras en el país, aunque reconoció que aún desconocen el volumen del recurso como para realizar una exploración y posterior explotación.

“Inicialmente se tiene los estudios geológicos exploratorios de años pasados, más los que se están llevando adelante que muestran buenos indicios de presencia de tierras raras y otros minerales críticos”, declaró.

El memorando firmado

Compartimos los detalles y la transcripción del memorando de entendimiento :

Sección I: Minerales Críticos

Asegurando Suministros:

Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos necesarios para apoyar la fabricación de tecnologías avanzadas y de defensa, así como sus respectivas bases industriales. Esto incluye aprovechar las herramientas políticas existentes, como la demanda industrial y la infraestructura de almacenamiento de Estados Unidos y las reservas estratégicas de Paraguay.

Inversión en minería y procesamiento:

Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a hacer todo lo posible para movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado, incluyendo gastos de capital y operativos a través de garantías, préstamos, inversiones de capital, formalización de acuerdos de compra, seguros o facilitación regulatoria.

3. Permisos: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) están adoptando medidas para acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos para la obtención de permisos, incluyendo los necesarios para la extracción, separación y procesamiento de minerales críticos y tierras raras dentro de sus respectivos sistemas regulatorios nacionales y de conformidad con la legislación aplicable.

4. Mecanismos de precios:Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) tienen la intención de trabajar para proteger sus respectivos mercados domésticos de minerales críticos y tierras raras de las políticas no basadas en el mercado y las prácticas comerciales desleales. Esto incluye el establecimiento de mercados de alto nivel en los que quienes cumplan con dichos estándares puedan comerciar de forma preferencial, protegidos por un marco de precios, como precios mínimos o medidas similares. Los Participantes también tienen la intención de colaborar con socios internacionales para desarrollar un marco global que aborde los desafíos internacionales relacionados con los precios.

5. Venta de activos: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a desarrollar nuevas autoridades o fortalecer las existentes, así como a utilizar herramientas diplomáticas para revisar y disuadir la venta de activos de minerales críticos y tierras raras por motivos de seguridad nacional.

6. Chatarra y reciclaje: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a invertir en tecnología de reciclaje de minerales y a trabajar juntos para garantizar la gestión de residuosde minerales críticos y tierras raras con el fin de apoyar la diversificación de la cadena de suministro.

7. Cooperación con terceros: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos)tienen la intención de colaborar con terceros, según corresponda, para garantizar la seguridad de la cadena de suministro y utilizar los mecanismos de colaboración existentes.

8. Cartografía geológica: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) tienen la intención de cooperar para contribuir a la cartografía de los recursos minerales en Paraguay, Estados Unidos y otros lugares acordados mutuamente, con el fin de respaldar la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos.

9. Cooperación adicional: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a apoyar el desarrollo de capacidades para los funcionarios públicos paraguayos, según lo que se determine de mutuo acuerdo. Se prevé que esta cooperación se implemente a través de programas de cooperación, que pueden incluir actividades de capacitación, intercambios técnicos e iniciativas conjuntas, de conformidad con la legislación aplicable y sujeto a la disponibilidad de fondos.

Sección II Disposiciones Generales

1. Análisis posterior al proyecto: Se espera que las autoridades competentes de los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) realicen un análisis y seguimiento posteriores al proyecto. El contenido específico de dicho análisis se definirá entre los Participantes, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

2. Reuniones: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) se comprometen a reunirse, de forma virtual o presencial, a solicitud por escrito del otro Participante, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud.

Fecha de entrada en vigor: Los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) acuerdan que este Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente a menos que se dé por terminado.

4.Terminación: Cualquiera de los Participantes (Paraguay y Estados Unidos) podrá dar por terminada su participación en este Memorando de Entendimiento mediante notificación por escrito al otro Participante. Salvo que se indique lo contrario, dicha terminación surtirá efecto a los treinta días de la fecha de recepción de la notificación por escrito.

5. Naturaleza no vinculante: Este Memorando de Entendimiento establece un plan de acción político y programático que no constituye ni crea derechos u obligaciones en virtud del derecho nacional o internacional no da lugar a ningún procedimiento legal y no constituye ni crea obligaciones financieras, legalmente vinculantes o exigibles, ya sean expresas o implícitas.