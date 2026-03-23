Los reyes del K-pop, BTS, muestran las dudas y retos de su regreso en su nuevo documental

'BTS: The Return', visto por EFE en Seúl durante una proyección anticipada, acompaña al septeto de pop coreano durante su residencia temporal en Los Ángeles, donde trabajaron en nueva música, y su posterior regreso a Corea del Sur para ultimar los detalles del proyecto.

Uno de los aspectos más distintivos del documental, de una hora y media de duración, es la forma en que la banda expone abiertamente las dudas y tensiones que acompañaron la creación de nuevo material, tras su hiato motivado por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El filme muestra especialmente el rol del líder, RM, involucrado en la creación de todas las canciones del disco y exigente al evaluar meticulosamente las versiones finales de temas como el sencillo 'Swim' o la pista de apertura 'Body to Body'.

También aparecen discrepancias entre los integrantes de BTS y Bang Si-hyuk, fundador y presidente de Hybe -matriz del sello discográfico de la banda, BigHit-, durante la elección de la versión definitiva de 'Body to Body', una canción que incorpora un fragmento de una antigua grabación de 'Arirang', considerada la melodía folclórica más emblemática de Corea.

"Quería que esta película fuera solo una foto instantánea de un momento. No pretende ser una retrospectiva completa. Es realmente el presente, el momento presente de lo que el grupo estaba viviendo cuando regresó de este largo receso y grabaron este álbum", dijo el director del documental, Bao Nguyen, en una sesión de preguntas al término de la proyección anticipada la semana pasada.

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La pieza audiovisual también muestra momentos de cercanía entre los miembros, a quienes retrata jugando en una piscina o compartiendo una cena, si bien evita entrar en detalles extensos sobre sus vidas privadas al margen del grupo.

En su lugar, la cámara se centra en la dinámica interna de la banda: el carisma relajado de Jimin, la intensidad creativa de J-Hope o la camaradería espontánea de Jungkook.

"Tuve la idea de darles a cada uno mini cámaras de video, como las que se ven en la película. Quería que documentaran cuando nuestro equipo no estuviera presente", explicó Nguyen.

El director del filme agregó que "hay algo muy íntimo en ese tipo de grabaciones", que calificó de "únicas", al mostrar el punto de vista de los miembros, asegurando que los integrantes son muy distintos entre sí.

Otro hilo narrativo del documental es la incertidumbre que acompañó al grupo tras el hiato iniciado en 2022, cuando sus miembros comenzaron a cumplir con el servicio militar, obligatorio en Corea del Sur.

Las conversaciones entre los integrantes muestran sus dudas sobre si el público los recibiría con el mismo entusiasmo tras años alejados de los escenarios.

Al mismo tiempo, BTS deja claro que busca marcar una nueva etapa artística, sin repetir el estilo animado de éxitos como 'Dynamite' o 'Butter', aunque cediendo a la sugerencia de los productores de incluir más letras en inglés para reforzar su alcance internacional.

"No se trata solo del proceso creativo, realmente se han visto crecer mutuamente, y regresar", dijo Nguyen. "La única manera en que pueden llevar el peso de la corona es a través de los siete, lo cual creo que es verdaderamente hermoso".

El retorno del grupo ya ha mostrado resultados. Su concierto de regreso, celebrado el sábado en el corazón de Seúl y transmitido en directo por Netflix, lideró las listas de audiencia de la plataforma en 77 países, según estimaciones publicadas este lunes por el rastreador FlixPatrol.

No obstante, el volumen de fans congregados en Seúl fue menor de lo previsto por las autoridades, que preveían inicialmente la congregación de 260.000 personas en el recinto y sus alrededores y contaron finalmente unos 45.000, mientras que Hybe, la agencia de la banda surcoreana, calculó unos 104.000.

'Arirang' vendió más de cuatro millones de copias desde el viernes, cuando fue lanzado, hasta el domingo pasado, según cifras de Hanteo Chart.