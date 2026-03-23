Paraguay celebrará foro que busca crear mercado de créditos de carbono en América Latina

El Paraguay Carbon Forum 2026 espera reunir a "representantes de todo el mundo para ver lo que está ocurriendo en Paraguay con relación a eso, el lento pero firme caminar hacia buscar desarrollar este mercado", dijo Giménez durante una rueda de prensa en la residencia presidencial.

Los créditos de carbono se generan a través de actividades que eliminan los gases de efecto invernadero, como la protección o restauración de bosques y humedales.

Giménez indicó que Paraguay tiene cerca de tres millones de hectáreas de bosques y que los expertos estiman que cada hectárea sembrada capta cerca de 50 toneladas de dióxido de carbono.

"Estamos hablando de 150 millones de toneladas que Paraguay puede salir a vender en el mundo (...), significando hasta 5.000 millones de dólares en ingresos genuinos que van a ser derramados a los diferentes proyectos en el sector privado", agregó.

Por su parte, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros, señaló que el foro es "uno de los eventos más importantes en sostenibilidad" en el mundo.

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Además, destacó que la venta de los créditos de carbono permitirá a Paraguay "complementar" su economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.