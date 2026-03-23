Economía
23 de marzo de 2026 - 07:17

Petropar sube precios de combustibles desde este lunes

Nueva sede de Petropar, en la salida de la Costanera Sur hacia la avenida Colón.
Nueva sede de Petropar, en la salida de la Costanera Sur hacia la avenida Colón.ARCENIO ACUÑA

Desde este lunes, Petropar finalmente sube los precios de sus combustibles, reajuste que el sector privado ya lo había hecho desde la semana pasada. La suba se da en medio de una crisis de provisión del crudo de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

Por ABC Color

A través de sus redes sociales, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció este lunes una “actualización” en los precios de sus combustibles.

El reajuste consiste en un incremento de G. 450 por litro en todos sus productos.

Según el anuncio, la petrolera estatal continúa “liderando el mercado con los precios más accesibles”.

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Nuevos precios de combustibles de Petropar

  • Diésel Porã: G. 6.700
  • Diésel Mbarete: G. 8.500
  • Nafta Kape 88: G. 5.640
  • Nafta Oikoite 93: G. 6.140
  • Nafta Aratirí 97: G. 7.490

Contexto: crisis internacional del petróleo

Este aumento se da en medio de una crisis en el suministro de petróleo crudo a nivel internacional, derivada del conflicto en Oriente Medio, una región que concentra algunas de las mayores reservas del mundo.

Nuevos precios de Petropar.
Nuevos precios de Petropar.

El último ajuste realizado por Petropar fue el pasado 28 de enero, cuando la estatal redujo sus precios en G. 250 por litro.

Por su parte, las estaciones de servicio del sector privado ya venían aplicando incrementos desde la semana pasada, con subas que oscilaron entre G. 750 y G. 1.500 por litro.

Aunque Petropar logró sostener sus precios por algunas semanas más, su presidente, William Wilka, ya había advertido que no sería posible mantenerlos por mucho tiempo.

Lea más: Peña anuncia la primera reducción de precios de combustibles del año

Detalle de los incrementos aplicados

CombustibleAntesAhora

Diésel Porã

G. 6.250

6.700

Diésel Mbarete

G. 8.050

8.500

Nafta Kape 88

G. 5.190

G. 5.690

Nafta Oikoite 93

G. 5.690

G. 6.140

Nafta Aratirí 97

G. 7.040

G. 7.490