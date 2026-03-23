Petropar sube precios de combustibles desde este lunes

A través de sus redes sociales, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció este lunes una “actualización” en los precios de sus combustibles.
El reajuste consiste en un incremento de G. 450 por litro en todos sus productos.
Según el anuncio, la petrolera estatal continúa “liderando el mercado con los precios más accesibles”.
Lea más: Suba de combustibles: Petropar sigue monitoreando y señala récord en precios internacionales
Nuevos precios de combustibles de Petropar
- Diésel Porã: G. 6.700
- Diésel Mbarete: G. 8.500
- Nafta Kape 88: G. 5.640
- Nafta Oikoite 93: G. 6.140
- Nafta Aratirí 97: G. 7.490
Contexto: crisis internacional del petróleo
Este aumento se da en medio de una crisis en el suministro de petróleo crudo a nivel internacional, derivada del conflicto en Oriente Medio, una región que concentra algunas de las mayores reservas del mundo.
El último ajuste realizado por Petropar fue el pasado 28 de enero, cuando la estatal redujo sus precios en G. 250 por litro.
Por su parte, las estaciones de servicio del sector privado ya venían aplicando incrementos desde la semana pasada, con subas que oscilaron entre G. 750 y G. 1.500 por litro.
Aunque Petropar logró sostener sus precios por algunas semanas más, su presidente, William Wilka, ya había advertido que no sería posible mantenerlos por mucho tiempo.
Lea más: Peña anuncia la primera reducción de precios de combustibles del año
Detalle de los incrementos aplicados
|Combustible
|Antes
|Ahora
Diésel Porã
G. 6.250
6.700
Diésel Mbarete
G. 8.050
8.500
Nafta Kape 88
G. 5.190
G. 5.690
Nafta Oikoite 93
G. 5.690
G. 6.140
Nafta Aratirí 97
G. 7.040
G. 7.490