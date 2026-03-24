Denuncias por discriminación a personas LGBT en Chile subieron un 27,1 % en 2025, dice ONG

Según detalló el Movilh, se registraron 3.620 "atropellos" contra personas LGBTIQ+ en Chile, "la cifra más alta de la que se tiene registro y que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad".

Los datos fueron publicado en el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género difundido por la organización, que precisó que solo 2025 concentra el 23 % del total de casos de discriminación conocidos en los últimos 24 años.

Para el Movilh, 2025 fue el año "del quiebre del consenso social político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales".

Durante el periodo analizado se identificó además "el fortalecimiento de tendencias negativas como lo fueron la consolidación de la tendencia al alza de la discriminación y nuevos retrocesos de derechos", "la focalización del odio en la población trans", la "descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilidades al espacio digital".

Ya en 2024, el Movilh alertó sobre el "inicio de un ciclo preocupante y de incertidumbre" en materia de derechos y protección de las personas LGBTIQ+, consolidándose el pasado 2025 el "cambio de clima".

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El mayor incremento de casos de discriminación, de acuerdo al informe del Movilh, se dio en las "detenciones o agresiones policiales arbitrarias cometidas por Carabineros, con un alza del 250 % respecto del año anterior".

También se registró un aumento de casos en campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, hostilidades en espacios públicos y privados, discursos de odio, abusos al interior de grupos familiares o barriales y atropellos laborales, entre otros.

Solo en tres de las once categorías de discriminación consideradas en informe se registraron descensos: las exclusiones en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura y el espectáculo (-66 %), la marginación institucional (-26,6 %) y los crímenes de odio, que por primera vez desde 2019 no ocurrieron.

En términos de concentración geográfica, la región de Valparaíso acumuló el 46,1 % del total de abusos, seguida por la Región Metropolitana, con un 23,4 %.