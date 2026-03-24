Taiwán se baja de la cita de alto nivel de la Organización Mundial del Comercio

Taiwán anunció que, por primera vez, no asistirá a una reunión de alto nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al denunciar que el país anfitrión, Camerún, la catalogó como “provincia de China” en los documentos de visado de su delegación.

Pekín reclama la soberanía de Taiwán. Ha intentado marginar a la isla de régimen democrático de la escena internacional al bloquear u obstaculizar su acceso a los foros mundiales oponiéndose a su denominación como “Taiwán” o “República de China”, su nombre oficial.

La OMC se negó a hacer comentarios.

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Protesta de Taipéi

Taiwán se unió a la OMC en 2002, poco después de China, y su nombre oficial ante el organismo es “Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipéi Chino)”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés dijo que presentó una “enérgica protesta” después de que Camerún escribiera “Taiwán, provincia de China” en la documentación emitida a sus representantes que iban a viajar a la capital Yaundé para el evento del 26 al 29 de marzo.

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El país africano concedió posteriormente al grupo una “exención de visado”, pero el documento no mencionaba su nacionalidad, contenía errores ortográficos en algunos nombres en inglés e identificaba a casi todos ellos como mujeres, señaló el ministerio en un comunicado.

Taipéi aseguró que estaba claro que Camerún “no tenía una intención sincera de resolver el asunto”. Anteriormente había acusado al país de “servilismo hacia China”.