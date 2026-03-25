Brasil desarticula una trama que desvió más de 100 millones de dólares de un banco público

Agentes de la Policía Federal cumplieron 43 órdenes de allanamiento y buscan a 21 sospechosos para su prisión preventiva en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía, en el marco del operativo, según informó la corporación en una nota.

La investigación empezó en 2024 a partir de indicios sobre la existencia de una trama criminal "estructurada destinada a obtener ventajas ilícitas" a costa de la Caixa Econômica Federal, un banco público estratégico a través del cual se gestionan ayudas sociales y programas de crédito del Gobierno federal.

El grupo captaba empleados de instituciones financieras y utilizaba empresas fachada, incluso vinculadas a "un grupo económico específico", cuyo nombre no fue divulgado, para "el movimiento de fondos y la ocultación de recursos ilícitos".

Los trabajadores de esas instituciones financieras se encargaban de introducir datos falsos en el sistema bancario para hacer posible retiradas de dinero y transferencias.

Esos recursos ilícitos se utilizaban después para comprar bienes de lujo y criptomonedas, con la intención de dificultar su rastreo.

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Además de la veintena de órdenes de prisión preventiva, la Justicia determinó el embargo de inmuebles, vehículos y activos financieros por hasta 47 millones de reales (unos 9 millones de dólares) y ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de 33 personas físicas y 172 jurídicas.

Según la prensa brasileña, algunos de los objetivos del operativo policial de este miércoles tienen vínculos con el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país y cuyo cuartel general está en Río de Janeiro.

Los investigados pueden enfrentarse a más de 50 años de prisión por los delitos de "organización criminal, estafa calificada, lavado de dinero, gestión fraudulenta, corrupción activa y pasiva, y delitos contra el sistema financiero nacional", de acuerdo con la Policía.