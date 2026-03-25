Colombia hará homenajes en todo el país a los 69 fallecidos en el accidente aéreo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó durante una rueda de prensa a las afueras del Instituto de Medicina Legal, tras acompañar a algunas de las familias de las víctimas, que las honras fúnebres se realizarán en los lugares de origen de los uniformados fallecidos, aunque no descartó un acto central en Bogotá.

"Las ceremonias se van a hacer en los diferentes lugares, sin embargo, cuando tengamos unos cuerpos muy seguramente aquí en Bogotá (...) lo haremos acá, pero también se hará en los otros lugares", señaló el ministro.

Durante la mañana, una decena de familias acudió a Medicina Legal a reconocer los cuerpos de militares, policías y tripulación fallecidos en el accidente del lunes, de los cuales la institución ya ha identificado a 12, según confirmó a EFE el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que, una vez identificados, los cuerpos serán trasladados a sus lugares de origen, donde serán sepultados para sus respectivas ceremonias.

De forma paralela, para la noche de este miércoles están previstas velatones y actos simbólicos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Popayán, entre otras, como muestra de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.

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Sánchez Suárez también envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y a los heridos. "A las familias, todo nuestro acompañamiento. No están solas", afirmó, y advirtió que hay personas que se están haciendo pasar por abogados para acercarse a los allegados.

"Hay personas que se han acercado a las familias diciendo que son abogados" para reclamar eventuales indemnizaciones. "Eso es un irrespeto y una irresponsabilidad (...) porque están jugando con los sentimientos de las personas creándoles falsas expectativas", dijo el funcionario.

El accidente ocurrió el lunes cuando la aeronave, en la que viajaban 126 personas entre militares, policías y tripulación, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del sur del país, en la frontera con Ecuador y Perú.

La tragedia, considerada la más grave de la aviación militar colombiana, dejó además 57 heridos, que continúan recibiendo atención médica en Bogotá y otras ciudades y que, según el ministro de Defensa, "se van a recuperar".

Las causas del accidente todavía no están claras y, según el funcionario, "la investigación avanza", pero evitó pronunciarse al respecto porque hacerlo en este momento "sería irresponsable e irrespetuoso".