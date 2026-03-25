Inédita visita de un presidente de Bielorrusia a Corea del Norte

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inició su primera visita oficial a Corea del Norte, país con el que comparte la cercanía con Rusia y las denuncias de violaciones de derechos humanos.

La agencia noticiosa estatal bielorrusa Belta dijo que el viaje de dos días permitirá profundizar los vínculos e “identificar áreas claves de interés mutuo y proyectos prometedores para implementar”.

Ambos países han brindado asistencia a Rusia en su guerra en Ucrania. Corea del Norte envió soldados y armas, mientras Minsk sirvió como plataforma para el lanzamiento de la invasión.

Encuentro previo en 2025

El líder norcoreano Kim Jong Un se encontró en septiembre con Lukashenko en Pekín (China), cuando ambos asistieron a un desfile militar en la plaza de Tiananmén.

Su encuentro de miércoles y jueves pretende “demostrar solidaridad” entre países opuestos al orden occidental, comentó a la AFP Lee Ho-ryung, del Instituto Coreano de Análisis de Defensa.

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“Kim intentará utilizar la visita para elevar su perfil diplomático y fortalecer la solidaridad entre el llamado bloque anti-Occidente”, indicó la analista.

Ampliar cooperación

Kim dijo a Lukashenko semanas atrás en una carta que está “dispuesto a ampliar y desarrollar las relaciones tradicionales de amistad y cooperación (...) a un nivel nuevo, más alto, acorde con las demandas de la nueva era”, según la agencia noticiosa oficial norcoreana KCNA.

El gobernante bielorruso respondió que “Minsk afirma su interés en expandir activamente los vínculos políticos y económicos en todos los niveles con Pyongyang”.

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Corea del Norte enfrenta una oleada de sanciones occidentales, en su mayoría por su programa de armas nucleares y su actividad misilera, pero también por su apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania.

Igualmente, Lukashenko ha acercado a Minsk cada vez más a la órbita rusa, y enfrenta sanciones occidentales por facilitar la invasión rusa de Ucrania, así como por la represión durante las protestas de 2020.