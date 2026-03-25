Irán, ante Consejo D.Humanos de ONU: Israel está arrastrando al mundo entero hacia el caos

"Durante más de 78 años nuestra región ha pagado el precio del nacimiento y supervivencia de una entidad que a cada momento que pasa pone en peligro la seguridad global", afirmó el embajador este miércoles en alusión a Israel, en un debate urgente sobre la guerra convocado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El debate fue convocado por países árabes en protesta por los ataques iraníes en represalia contra sus territorios, a quienes Bahreini advirtió que "Irán no será el último, después se convertirán ellos en el objeto de la cínica agenda del régimen israelí".

También defendió que la responsabilidad de los ataques sufridos por Irán, "que han causado más de 1.500 muertos, entre ellos 300 niños" recae no sólo en Israel y Estados Unidos, sino también en "aquellos que los han apoyado y alentado", en referencia a los países que tienen bases estadounidenses en su territorio.

"Es nuestro deber responder a esos ataques y evitar que haya más agresiones", aseguró Bahreini, quien calificó a Israel de "entidad maligna" que "ha diseñado un proyecto de iranofobia".

Tras su intervención, el embajador iraní abandonó el Consejo de Derechos Humanos, en aparente protesta por el sesgo del debate de este miércoles, convocado por países árabes para centrarse en los ataques sufridos en sus territorios, y no los que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la delegación iraní ha logrado que se convoque un debate urgente alternativo este viernes, 27 de marzo, centrado en los ataques estadounidenses e isralíes como el sufrido por la escuela de Minab, con unos 160 muertos, en su mayoría niñas.

Dos países miembros del Consejo, China y Cuba, solicitaron en nombre de Irán la celebración de ese segundo debate.