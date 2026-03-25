Irán anuncia exigencias para un alto al fuego en la guerra con EE.UU. e Israel

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque contra Irán, operativo al que denominaron “preventivo”. La República Islámica reaccionó con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.
Hoy, a través la red social X, el consulado de Irán en la ciudad india de Mumbay publicó las exigencias del gobierno de los ayatolás para un próximo alto al fuego.
Esto menciona el posteo: fin total a la agresión, reparaciones de guerra garantizadas, alto el fuego en toda la región para todos los frentes y soberanía sobre el estrecho de Ormuz.
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Rechazo al plan de Trump
Según la agencia AFP, Irán rechazó la propuesta de 15 puntos establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al gobierno de los ayatolás estos puntos le parecieron “excesivos” y “alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”, y ante ello decidieron establecer sus propias exigencias.
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El Gobierno iraní -reportó la agencia- considera además la propuesta de negociaciones como “engañosa” en referencia a que Estados Unidos e Israel atacaron a la República persa cuando había conversaciones en curso el año pasado en junio y ahora a finales de febrero.