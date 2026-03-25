Video: Melania Trump lleva un invitado sorpresa a la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llevó a un invitado sorpresa a un evento en la Casa Blanca hoy: un robot humanoide que camina y habla.

En lugar de su esposo, el presidente Donald Trump, el androide “Figure 3” caminó a su lado en la apertura de la cumbre de la coalición global “Forjando juntos el futuro”.

Melania Trump, de 55 años y con cada vez más apariciones públicas, dedicada como primera dama a los temas de inteligencia artificial y entornos digitales, convocó a este foro sobre cómo empoderar a los niños mediante la tecnología educativa.

Androide ofreció unas palabras

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca” , dijo el robot gris y negro gesticulando sus manos, en sus breves palabras iniciales.

Luego se retiró por el mismo lugar por el que había llegado.

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Hubo aplausos en el acto en el Salón Este de la Casa Blanca, que reunió a cónyuges de jefes de Estado y de gobierno de todos los continentes.

“Es justo decir que usted es mi primer invitado humanoide, fabricado en Estados Unidos, a la Casa Blanca”, dijo Melania, nacida en Eslovenia, al leer un discurso.

Inteligencia artificial

La exmodelo, madre del hijo menor del presidente, Barron Trump, de 20 años, continuó hablando sobre cómo la inteligencia artificial basada en humanoides se utilizará pronto para educar a los niños.

“Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”, afirmó. “Previsiblemente, nuestros hijos desarrollarán un profundo pensamiento crítico y capacidades de razonamiento independiente”.

En los últimos meses, Melania Trump ha adoptado un papel cada vez más público, tras haber sido una presencia esquiva en la Casa Blanca al comienzo del segundo mandato de su esposo.

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Ha organizado varios actos sobre IA y la protección de los niños en internet.

Pero también ha emprendido varios proyectos lucrativos, incluido un documental titulado “Melania”, realizado mediante un acuerdo multimillonario con Amazon, y un audiolibro de sus memorias narrado por IA.