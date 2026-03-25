Trump dice que negociadores de Irán temen ser “asesinados por su propia gente”

“Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, dijo Donald Trump durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

“También tienen miedo de que nosotros los matemos”, añadió.

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones luego de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara que Irán “no tiene la intención de negociar”.

Trump repitió su afirmación de que Irán está siendo “diezmado” en el conflicto que se encuentra ahora en su cuarta semana, incluso cuando Teherán mantiene un efectivo cuello de botella sobre el crucial estrecho de Ormuz por donde pasa una quinta parte del crudo y el gas licuado mundiales.

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En una arremetida contra sus adversarios internos, Trump también dijo que los demócratas tratan de “desviar la atención de todo el tremendo éxito que estamos teniendo en esta operación militar”.

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Más temprano, la Casa Blanca dijo que Trump estaba listo para desatar “el infierno” si Irán no admitía la derrota, al tiempo que insistió en que Teherán participa en conversaciones.

Medios estatales iraníes citaron a un funcionario no identificado que dijo que la república islámica había respondido “negativamente” al presunto plan de 15 puntos presentado desde Washington para el fin de la guerra.