Fuerte aumento del gasto militar en 32 países de la alianza OTAN

“Espero que los aliados, en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) en julio, demuestren que están comprometidos con un camino claro y creíble hacia el 5%”, recordó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la introducción de este informe.

En 2025, los aliados “invirtieron un total de 574.000 millones de dólares en defensa, lo que supone un aumento del 20% en términos reales respecto a 2024” , subrayó este informe.

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Todos cumplen ya con el objetivo de destinar al menos el 2% de su producto interior bruto (PIB) a gastos militares, objetivo fijado en 2014 para el horizonte de 2024.

Gasto a 5%

Bajo la presión de Donald Trump, la OTAN se fijó el año pasado, durante la cumbre de La Haya, un nuevo objetivo: un 3,5% de gasto estrictamente militar para 2035, más un 1,5% dedicado a gastos relacionados con la seguridad, lo que supone un total del 5%.

Solo tres países alcanzaron el año pasado el objetivo del 3,5%: Polonia, Letonia y Lituania. El otro país báltico, Estonia, está muy cerca, al igual que Noruega.

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Todos los países de la OTAN aumentaron sus gastos militares el año pasado, pero tres de ellos vieron disminuir ligeramente la proporción dedicada a estos gastos en relación con su PIB.

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Por países

Estados Unidos pasó del 3,30% en 2024 al 3,19% el año pasado, la República Checa del 2,07% al 2,01% y Hungría del 2,21% al 2,07%.

Francia se mantuvo estable en el 2,05% en 2025 frente al 2,04% del año anterior. España, Portugal, Canadá y Bélgica alcanzaron, con una precisión de un decimal, el objetivo del 2%.

Sin embargo el gobierno de Madrid no suscribió el objetivo de llegar a un 5%, una decisión muy criticada por Trump, que lanzó amenazas comerciales.