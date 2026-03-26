Irán responde a propuesta de paz de EE.UU. vía Pakistán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que denominaron preventivo, el pasado 28 de febrero. El objetivo inicial fue eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político del país persa. El régimen teocrático respondió con fuertes represalias que incluyen bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, que amenaza la economía mundial.

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra, reportó la agencia AFP.

El documento habría llegado por intermediación de Pakistán. Este mediador y ahora espera una respuesta por parte del gobierno del estadounidense Donald Trump, informó una fuente a la agencia iraní Tasnim.

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“La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie”, declaró la fuente, sin dar más precisiones.