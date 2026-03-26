Mundo
26 de marzo de 2026 - 11:53

Irán responde a propuesta de paz de EE.UU. vía Pakistán

Captura de video de la Tv iraní en la que se observa el disparo de un misil en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel.
Captura de video de la Tv iraní en la que se observa el disparo de un misil en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel. 125004+0000 -

REDACCIÓN INTERNACIONAL. Líderes de la República Islámica iraní respondieron a través de Pakistán -que actúa como mediador- a la propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia un plan de paz y poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Por ABC Color

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que denominaron preventivo, el pasado 28 de febrero. El objetivo inicial fue eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político del país persa. El régimen teocrático respondió con fuertes represalias que incluyen bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, que amenaza la economía mundial.

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra, reportó la agencia AFP.

El documento habría llegado por intermediación de Pakistán. Este mediador y ahora espera una respuesta por parte del gobierno del estadounidense Donald Trump, informó una fuente a la agencia iraní Tasnim.

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“La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie”, declaró la fuente, sin dar más precisiones.