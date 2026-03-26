ONG denuncian que derrame en golfo de México inició en febrero en el estado de Campeche

En un comunicado, las ONG, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señalaron que las imágenes satelitales "evidencian conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial".

En la nota, precisaron que el derrame de hidrocarburos "alcanzó 50 km² y habría iniciado en una embarcación cerca de la plataforma Abkatún entre el 11 y el 17 de febrero".

Las imágenes muestran que "el incidente era conocido por las autoridades desde fechas tempranas y que hubo maniobras de contención que no evitaron su expansión", añadieron.

Además, apuntaron que "no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta" y agregaron que las Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y otras autoridades "deben explicar qué medidas activaron, cuándo lo hicieron y por qué no alertaron oportunamente a la población".

Precisaron que de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, "entre el 6 y el 10 de febrero" una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún, "donde habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas".

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Pero a partir del 11 de febrero, "la descarga se intensificó, lo que aumentó significativamente el volumen del derrame".

Para el 13 de febrero, indicó el texto, "el vertido era claramente visible y al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención (...) acciones resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente".

Expusieron que "el derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero", dispersándose posteriormente debido a factores como las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, "favoreciendo su llegada gradual durante las últimas tres semanas a las costas de Tabasco y Veracruz".

Ante ese escenario, las organizaciones denunciaron que el manejo de este siniestro "ha ignorado los lineamientos oficiales" establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, vigente desde 2023.

El Gobierno de México anunció este miércoles más de 35 millones de pesos (aproximadamente 1,98 millones de dólares) en apoyos económicos y técnicos para mitigar las afectaciones en el golfo de México, donde, dijo, se han recolectado 128 toneladas de residuos, mientras se sigue sin identificar el origen del derrame de hace casi un mes.

Además, aseguró que mantienen una "investigación técnica y científica" para determinar el origen del hidrocarburo detectado en el Golfo, con el uso de imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México.

Negó que las imágenes difundidas por la organización Greenpeace, que aseguró que el derrame ha impactado más de 630 kilómetros de litoral, correspondan a imágenes satelitales reales.