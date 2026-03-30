Conmoción en Santa Fe: un alumno mató a un compañero dentro de una escuela

Una tragedia sacudió a la provincia de Santa Fe, Argentina, en la mañana de este lunes. Un alumno de 15 años asesinó a tiros a un compañero de 13 e hirió a otros dos dentro de la Escuela Normal N° 40 “Mariano Moreno”, en la localidad de San Cristóbal.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:15, en el patio interno del establecimiento, justo en el momento en que los estudiantes del nivel secundario se disponían a iniciar la jornada escolar con el tradicional izamiento del pabellón.

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El ataque

Según los primeros reportes de la prensa local y el diario argentino Clarín, el agresor habría ingresado al edificio escolar portando una escopeta oculta en el estuche de una guitarra. Una vez en el patio, comenzó a efectuar disparos que impactaron fatalmente en la víctima y alcanzaron a otros dos menores con perdigones.

El Gobierno de Santa Fe confirmó el deceso del menor de 13 años, mientras que uno de los heridos debió ser trasladado bajo “código rojo” debido a la gravedad de las lesiones. Los otros afectados se encontrarían fuera de peligro.

Investigación en curso

El adolescente sindicado como el autor de los disparos fue detenido por las autoridades policiales. Testigos y allegados a la institución manifestaron su sorpresa ante el hecho, describiendo al atacante como un alumno de “buena conducta” y sin antecedentes de violencia previos.

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Andrés Giménez, periodista local y allegado a las familias, señaló a medios regionales que la comunidad de San Cristóbal —una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes— se encuentra en estado de shock. “Aquí nos conocemos todos”, lamentó.

Tras el incidente, los padres retiraron a los alumnos de la institución y el área permanece acordonada para los peritajes correspondientes. Hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían desencadenado el ataque.

Fuente: Clarín.