Joven se resistió a asalto y fue baleado frente a una escuela agrícola

La víctima fue identificada como Roberto Gavilán Alonso (19), exalumno de la institución (promoción 2024), quien recibió un disparo en el costado derecho del pecho cuando estaba a bordo de su motocicleta, una Kenton GTR de color blanco.

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El joven fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta cuando iba ingresar al predio educativo, ubicado en el kilómetro 30, lado Monday.

Los supuestos autores serían dos hombres desconocidos, quienes se desplazaban en motocicleta y portaban cascos y un arma de fuego. El joven se habría resistido a entregar su motocicleta, por lo que se produjo un forcejeo e hirieron de un disparo a la víctima.

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El herido fue auxiliado inicialmente por Josefina de Jesús Penayo Adorno, docente de la institución, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el puesto de peaje, donde fue transbordado a una ambulancia de bomberos. Luego, fue derivado al Hospital Distrital de Minga Guazú donde recibió los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permanece internado.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea. Además, tomaron intervención los del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para tratar de dar con los responsables.