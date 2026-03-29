¿Cacería humana?: persiguen y balean a dos adolescentes nativos en Santa Rita

Los detenidos por el insólito caso ocurrido hoy en Santa Rita fueron identificados como Julio César Lesme (37), en cuyo poder fue encontrada una pistola calibre 22 mm. de la marca Bersa con 11 cartuchos en el cargador, y Cecilia Edith Benítez Villalba (23), ambos domiciliados en el mismo barrio y a pocas cuadras del lugar del hecho.

De acuerdo con el relato de algunos agentes de la comisaría jurisdiccional, la pareja estaba circulando a bordo de un automóvil Toyota Allex plateado, con matrícula XBO 054 cuando se encontraron con los dos nativos, uno de 13 y otro de quince años.

Nativos se refugiaron en una plaza de Santa Rita

Por alguna razón que nadie pudo confirmar exactamente surgió una discusión entre los adolescentes y la pareja, estos aparentemente tomaron el arma y comenzaron a perseguir a tiros por las calles del barrio a las víctimas.

Los uniformados señalaron que según los testimonios recogidos, lo ocurrido se parecía a una de las escenas de cacería humana, los dos menores corriendo desesperadamente por la calle y la pareja persiguiéndolos a balazos.

Uno de los chicos sufrió un balazo en el hombro izquierdo y el otro en el hombro derecho, cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos encontraron a las víctimas sentadas y sangrando en una plaza.

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Los policías rápidamente solicitaron la presencia de los bomberos voluntarios, que trasladaron a los heridos hasta el Hospital Regional, donde ambos quedaron internados, sin gravedad, señalaron.

Luego, los investigadores comenzaron a buscar a los presuntos responsables, que fueron ubicados gracias a que el vehículo que estaban usando dejaron a la vista en el patio de la casa, donde finalmente fueron detenidos los presuntos responsables del brutal hecho, según el informe de la comisaría jurisdiccional.