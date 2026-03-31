Irán habla de “voluntad” para poner fin a la guerra, pero exige garantías

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el pasado 28 de febrero. La República Islámica respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo.

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”, declaró Masoud Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

Exigencias de Irán

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la República Islámica para un alto el fuego: el fin de la “agresión”, el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

“La solución para normalizar la situación es la suspensión” de la ofensiva israeloestadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Por otro lado, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del Estado teocrático, amenazaron con atacar empresas estadounidenses en Oriente Medio en caso de un nuevo “asesinato” de altos cargos iraníes. Publicaron una lista de 18 empresas, entre ellas Google, Apple, Meta y Tesla.

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Entre tanto, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró hoy que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán “están ganando fuerza”.

Los próximos días serán “decisivos”, añadió, y precisó que “las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.