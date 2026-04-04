Ankara sigue negociando el paso de 9 buques de propiedad turca por el estrecho de Ormuz

"No hay buques de bandera turca en el estrecho de Ormuz. Pero al inicio de la guerra (de Estados Unidos e Israel contra Irán) había allí 15 buques de propiedad turca", dijo el ministro durante una entrevista en la cadena CNNTürk.

"De estos 15, dos han salido. Quedan 13. De estos, cuatro no piden salir: dos son navíos de producción de energía y dos se dedican al comercio local. Respecto a los otros 9 trabajamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", especificó.

Un carguero de propiedad turca atrapado en el Golfo Pérsico por la guerra logró salir por el estrecho de Ormuz el 13 de marzo pasado, tras recibir el permiso de las autoridades iraníes, que mantienen bloqueada esa importante vía de comunicación marítima, según anunció Uraloglu en aquel momento.

El 17 de marzo, su ministerio informó de que aún seguían en la zona 14 barcos de propiedad turca y abanderados en diversos países, de los que uno, a la luz de las declaraciones de este sábado, ha pasado el estrecho desde entonces, aunque no se ha especificado la fecha.

Uraloglu aseguró que el bloqueo de Ormuz, estrecho por el que pasa el 20 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas natural licuado (GNL) del mundo, "no ha afectado la cadena de suministro de Turquía, aunque sí ha disparado los precios de la energía".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este mismo sábado entra en vigor una subida del 25 % del precio de la electricidad y el gas natural en Turquía.

La guerra perjudica especialmente a las aerolíneas turcas, ya que "el precio del combustible de aviones se ha duplicado y al mismo tiempo el mercado de vuelos, especialmente en Oriente Medio, se ha reducido", destacó Uraloglu.

Tras un mes de guerra, las aerolíneas turcas no han retomado aún los vuelos a Irán, Irak, Catar, Kuwait, Baréin ni Siria, exceptuando Alepo, dijo el ministro, mientras que sí hay viajes a Arabia Saudí y Jordania.