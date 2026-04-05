Las lluvias en Afganistán dejan 77 muertos y 137 heridos en la última semana

"En total, desde el 26 de marzo hasta la actualidad, 77 personas han fallecido y otras 137 han resultado heridas en todo el país a causa de las precipitaciones y las inundaciones", declaró en un comunicado el sábado a última hora la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA).

La ANDMA informó de que los daños materiales han sido extensos, contabilizando cerca de 800 viviendas totalmente destruidas y más de 2.600 con daños parciales.

Asimismo, ese organismo detalló que la red de transportes se ha visto gravemente comprometida con la destrucción de 337 kilómetros de carreteras en diversas regiones del país.

En el ámbito rural, las autoridades señalaron que más de 2.300 hectáreas de tierras agrícolas han sufrido daños de diversa consideración, lo que compromete el sustento de las comunidades locales.

En total, se estima que unas 5.811 familias se han visto directamente afectadas por esta serie de desastres naturales que asolan la nación.

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Las autoridades señalaron que la situación se ha agravado solo en las últimas 48 horas, periodo en el que 26 personas murieron y 48 resultaron heridas debido a las fuertes lluvias, inundaciones, corrimientos de tierra y caída de rayos.

Funcionarios de la ANDMA aseguraron que las labores de respuesta continúan y que "nuestros departamentos provinciales han reubicado a las familias afectadas en zonas seguras y les han proporcionado alimentos de emergencia y asistencia no alimentaria".

El documento añade que "en algunas zonas, la distribución de ayuda se realiza simultáneamente a la evaluación de los daños".

A la vez que el país ha sufrido lluvias torrenciales durante la última semana, un terremoto de magnitud 5,8 sacudió el viernes el noreste de Afganistán, dejando según los talibanes un saldo de nueve muertos y cuatro heridos.

El sismo, que se dejó sentir en Kabul y en varias provincias del norte y este del país, causó también diversos daños estructurales con cinco viviendas totalmente destruidas y otras 33 dañadas parcialmente.

La combinación de condiciones meteorológicas severas y actividad sísmica ha aumentado la preocupación por la creciente presión humanitaria, especialmente en las zonas rurales y vulnerables que ya luchan con recursos limitados.