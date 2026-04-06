Muere en Lima, a los 79 años, el periodista hispano-peruano José María 'Chema' Salcedo

Salcedo, nacido en Bilbao en 1946, falleció a los 79 años de edad en el Hospital Arzobispo Loayza, en el centro histórico de Lima, donde había sido internado para recibir atención especializada, según señaló ese centro médico en un comunicado.

El hospital indicó que el periodista murió este lunes "tras presentar una descompensación durante la madrugada". Por ese motivo, expresó "sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos".

Salcedo llegó con 4 años de edad junto a su familia a Perú, donde desarrolló su carrera periodística, que comenzó en el ya desaparecido diario La Prensa y lo llevó a diferentes medios nacionales, entre ellos la revista Quéhacer, donde destacó como cronista.

También, publicó libros de crónicas, relatos y memorias, entre ellos 'El libro de las sospechas' e 'Inútil es decir que te he olvidado', además de ser uno de los guionistas de la película 'Alias la gringa', del cineasta peruano Alberto Durant.

Además, escribió y dirigió los documentales 'Amazónico soy', 'Asháninka', 'Rwanda, mi última utopía' y 'Aita', donde explora la figura de su padre y sus raíces vascas.

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Como actor, Salcedo participó en las películas 'Ojos de perro' y 'Malabrigo', dirigidas en 1983 y 1986 por Durant, respectivamente, y en 'Sin compasión' (1994), de Francisco Lombardi.

En 2018 anunció que fue diagnosticado con cáncer en la encía, por lo que debió dejar su trabajo periodístico; posteriormente, transformó su experiencia en el unipersonal 'Tu amor es mi enfermedad'.

Tras volver a los medios, en enero de este año anunció que se retiraba para enfocarse en la atención de su enfermedad.