Ataque a Irán infringe Carta de la ONU, según China

“EE.UU. e Israel, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y mientras se estaban llevando a cabo las negociaciones, comenzaron a lanzar ataques contra Irán, en clara violación de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como de las normas básicas de las relaciones internacionales”, señaló el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong.

Fue durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en torno a Irán.

“Al mismo tiempo, deben respetarse plenamente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del golfo [Pérsico]”, enfatizó el diplomático chino, según reporte de la agencia rusa TASS.

China y Rusia vetaron hoy una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, informó EFE.

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Ofensiva israelo-estadounidense

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, -sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

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Esta noche termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría “morir toda una civilización, para no volver jamás”.