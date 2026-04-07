Rusia y China tumban en la ONU exigencia de desbloqueo del estratégico Ormuz

La tensión sube en Medio Oriente en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La región podría vivir un espiral de violencia armada y afectar a toda la economía global.

La votación tuvo lugar horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con destruir Irán “por completo” el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

El proyecto de resolución elaborado por Baréin y respaldado por los países del Golfo y Estados Unidos obtuvo 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

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Propuesta de Baréin

Baréin, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lanzó hace dos semanas una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado o coalición de Estados que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino, que finalmente se concretó este martes.