Bill Gates testificará ante el Congreso de EE.UU. por el caso Epstein

La citación está marcada para el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell, informó a la AFP el martes una fuente cercana al tema.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein, reportó AFP.

“Cada minuto”

El multimillonario negó haber cometido ninguna irregularidad y aseguró que lamentaba “cada minuto” que pasó con Epstein e insistió en que fue una “insensatez haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran “falsas”.

En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates negó todas las acusaciones.