Catar advierte que la guerra está cerca de un punto de no retorno

La guerra comenzó el pasado 28 de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un operativo militar conjunto contra Irán, con el objetivo de eliminar el desarrollo del programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema de gobierno político, controlado hoy por los ayatolás.
Desde entonces, la República Islámica responde con fuertes represalias contra intereses estadounidenses y sus aliados en Medio Oriente.
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“Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto”, afirmó el portavoz del Ministerio catarí de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.
Solución
“Por eso hemos instado a todas las partes a encontrar una solución, una vía para poner fin a esta guerra antes de que sea demasiado tarde”, añadió.
Trump afirmó ayer que “el país entero Irán podría ser destruido en una sola noche” si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.
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Por esta vía marítima del Golfo circulaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo mundial, y su cierre ha disparado los precios del petróleo.
El mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no cede.