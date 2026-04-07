El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas asiáticas escalan tras tregua en Irán

En las primeras operaciones de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 16,56% hasta los 96,39 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 15,89% hasta los 93,38.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto.

“Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

“Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado”, con la desaparición de la “prima de riesgo” de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Donald Trump posterga ultimátum a Irán por dos semanas

Las bolsas y el oro responden

En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 4,38% hasta los 55.771,56 puntos, mientras que el Kospi surcorano escaló un 5,71% hasta las 5.808,65 unidades.

“A medida que se disipan los temores de una escalada de los combates, es probable que las compras tomen la delantera en el mercado japonés”, señaló Tokai Tokyo Securities antes de la campana de apertura de la bolsa japonesa.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de un alto el fuego en Irán.

Hacia las 00H20 GMT, el metal amarillo subía un 2,30% hasta los 4.815 dólares la onza.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo. Cedía un 0,63 % frente a la moneda japonesa, a 158,62 yenes por dólar.