Donald Trump posterga ultimátum a Irán por dos semanas

“Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Donald Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Asimismo, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre las declaraciones del presidente Trump.

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“Basado en conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas. ¡Esto será un alto el fuego bilateral!“, sentenció.

Mencionó que la razón para hacerlo es que se ha cumplido y superado todos los objetivos militares. Asimismo, detalló que están muy avanzados en un acuerdo definitivo relativo a la paz a largo plazo con Irán, y la paz en Oriente Medio.

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Mencionó además que el gobierno de Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos de Irán, y Trump cree que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los diversos puntos de contienda pasados han sido acordados entre los Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado.

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“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también representando a los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema de larga data cerca de una resolución. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, finalizó el mandatario estadounidense.

Iran habla sobre la apertura del estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, compartió en sus redes sociales la posocion de Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras las declaraciones de Trump.

“Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, sentenció.

Asimismo detalló que por un periodo de dos semanas, el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas.