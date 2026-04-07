El mundo en vilo: a qué hora vence plazo dado por Trump a Irán

Estados Unidos lanzó junto a Israel una ofensiva contra Irán el 28 de febrero pasado. La República Islámica respondió con represalias contra infraestructuras en Medio Oriente ligadas a intereses estadounidenses.

El ultimátum de Donald Trump al régimen de los ayatolás expira hoy a las 20:00, hora de Washington (21:00 de Paraguay). El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de bombardear centrales eléctricas y puentes si Irán no desbloquea el paso de Ormuz por el que transita el 20% del crudo mundial,

Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, han amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que “privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años”, reportó AFP.

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Cambio de régimen

En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.

“Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche”, escribió usando mayúsculas como suele hacer.

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Entre los objetivos del operativo lanzado en febrero, Estados Unidos e Israel habían anunciado la eliminación del programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político que gobierna el país persa.

Vance: “EE.UU. ha cumplido”

El vicepresidente de Estados Unidos, James D Vance, afirmó hoy que habrá intensas negociaciones en las próximas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán, donde Washington, dijo, “ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares”.

“Ellos deben saber que tenemos herramientas en nuestro haber, que de momento no hemos decidido usar”, dijo Vance, de visita en Budapest.

“El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su comportamiento”, añadió.

Canada: derecho internacional

El primer ministro canadiense, Mark Carney, pidió hoy que se respete el derecho internacional y que la infraestructura civil y los civiles no sean atacados.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carney señaló que “Canadá espera que todas las partes en este conflicto, en cualquier conflicto, respeten el derecho internacional y las normas de enfrentamiento”.

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Carney también señaló que se están produciendo negociaciones entre EE.UU. e Irán y que las declaraciones públicas y privadas no siempre están sincronizadas, pero reafirmó que sea cual sea el resultado de las negociaciones, “esas responsabilidades internacionales, esas responsabilidades humanitarias, se mantienen para todas las partes durante todo ese periodo”.

“Estamos preparados”

Irán está preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, según EFE.

“Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia” , declaró Aref en un mensaje en X.

Por su parte, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una “ etapa crítica y sensible”.

El papa califica de “inaceptable”

El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza del presidenteTrump.

“Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral” , dijo el papa a los periodistas.

Kuwait, Egipto e Catar

Kuwait instó a la población a permanecer en sus hogares a partir de esta medianoche y el principal puerto de Baréin suspenderá temporalmente sus operaciones.

Egipto y Catar urgieron un “acuerdo rápido” para evitar un “escenario catastrófico”.

Jefe de la ONU, “muy preocupado”

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la amenaza de Trump contra Irán.

“El secretario general está muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado ayer y de nuevo esta mañana, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares”, declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Francia: “peligrosa fase”

El ministro de Asuntos de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que “no se puede borrar una civilización” como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, hacer con Irán, y advirtió de que aplicar el ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una “peligrosa fase”.