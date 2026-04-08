La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida de 1,30 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,98 %, a 123.586.549,09 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Banco Macro (+7,7 %), Grupo Supervielle (+6,5 %) y BBVA Argentina (+4,8 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Transportadora de Gas del Sur (-3,4 %), Transportadora de Gas del Norte (-2,9 %) y Aluar (-2,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con ganancias de hasta el 2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 570 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.410 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.386,50 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.390 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,4 %, a 1.478,85 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,4 %, a 1.424,45 pesos por unidad.