Irán presenta dos exigencias antes de ingresar a la sala de negociaciones con EE.UU.

Todos los detalles de la reunión prevista en Islamabad, capital pakistaní, mientras el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, se dirige a la cita.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados, informó AFP.

“Aún quedan por aplicarse dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados antes del inicio de las negociaciones”, dijo en X Qalibaf.

“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, dijo hoy Qalibaf en X.

Lea más: ¿Qué pasó entre el Vaticano y el Departamento de Guerra de Trump?

Negociaciones, mañana

Está previsto que Irán y Estados Unidos comiencen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre los dos rivales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió a Islamabad hoy y afirmó que confiaba en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán “serán positivas”, aunque añadió, “ya veremos, por supuesto”.

Sin embargo, Teherán ha puesto en duda a lo largo de la jornada su participación ante los ataques israelíes en Líbano que han causado más de 300 muertos.

Irán insiste en que el alto el fuego en el país árabe forma parte del acuerdo con Estados Unidos para comenzar a negociar, a lo que ha sumado ahora la liberación de sus activos.

Israel, sin embargo, ha mostrado su intención de seguir atacando a Hezbolá en Líbano, a pesar de que Trump pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que redujera las operaciones israelíes en la zona.