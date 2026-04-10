Video: Barron Trump apuesta por la yerba mate y lanza esta bebida

Barron Trump, el hijo menor del mandatario Donald Trump, decidió meterse en el mundo de los negocios y apuesta por la yerba mate, el “oro verde” paraguayo.

Según medios locales, documentos oficiales registrados en el estado de Florida, el joven Trump es uno de los cinco directores de Sollos Yerba Mate, una empresa cuya sede se encuentra en Palm Beach, cerca de la famosa residencia de Mar-a-Lago.

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Esta noticia impacta en el mundo empresarial de Estados Unidos como en Sudamérica, donde la yerba mate, conocida científicamente como Ilex paraguariensis, es parte de la identidad paraguaya.

La marca de Trump busca posicionar el mate como una bebida de estilo de vida, moderna y envasada, ideal para el clima caluroso del “Estado del Sol”. Esta bebida se podría comprar en paquete de 12 unidades con sabor a piña y coco.

Según se pudo verificar en Linkedin, los fundadores de la marca son Spencer Bernstein y Stephen Hall. Estos habrían sido compañeros de clase de Barron en la Oxbridge Academy de West Palm Beach, según medios.

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En sus redes sociales, la empresa ya está haciendo publicidad con el eslogan “It begins where it ends”, o en español “empieza donde termina”. Asimismo, la firma compartió imágenes de botellas coloridas y procesos de elaboración. En un video difundido muestra mayo como mes de lanzamiento.

El significado detrás del nombre “Sollos”

El nombre de la marca busca conectar con el público latino y el sol de Florida. Según explicaron, “Sol” representa el amanecer, mientras que “los” es la palabra “sol” escrita al revés, simbolizando el atardecer. Juntas, forman el ciclo completo del día, lo que sugiere que esta bebida es la compañera ideal a cualquier hora.

Es imposible hablar de este lanzamiento sin mencionar a la yerba mate, que es originaria de la región guaraní. Para paraguay, esta materia prima es un aliado que nos permite resistir la fatiga y unir a la gente.

El consumo de yerba mate, ya sea en tereré, mate o cocido, es el más alto del mundo y una tradición transversal a todas las clases sociales.