Tereré, motor cultural y económico

El Día Nacional del Tereré se recuerda hoy, último sábado de febrero. Esta fecha fue instituida mediante Ley Nº 4261/11, con el objetivo de preservar y difundir la importancia de esta bebida como parte de la identidad paraguaya.

Lea más: Conocé los tipos de tereré más consumidos y las principales combinaciones de pohã ñana

La yerba mate, insumo principal de esta bebida servida en una guampa con bombilla y cebada con abundante agua fría, hielo y remedios refrescantes, constituye un motor económico que beneficia a miles de familias.

De acuerdo a datos del Centro Yerbatero Paraguayo, las exportaciones del producto experimentaron un crecimiento del 16% durante 2024, alcanzando un volumen de 7.279 toneladas exportadas a 27 países. Asimismo, siempre según este centro, el monto generado por el rubro yerbatero ronda en promedio los US$ 120 millones anuales.

Eduardo Oswald, presidente del mencionado centro había revelado que en Paraguay existen aproximadamente 13.000 productores de yerba mate que cultivan más de 33.000 hectáreas en Itapúa, Guairá, Alto Paraná, Caazapá, Canindeyú y San Pedro, generando empleos directos e indirectos a más de 55.000 familias, consolidándose como motor económico para el país.

En el ámbito cultural, Javier Torres, del Paseo de los Yuyos y creador del Tereré Literario, impulsa el consumo del brebaje manteniendo la tradición que celebra la socialización mediante la conocida ronda que enriquece los lazos.