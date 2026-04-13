El papa “está equivocado”, dice Trump y borra imagen que lo retrata como Jesucristo

“No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”, dijo Trump, un día después de una publicación en redes sociales y de comentarios en los que arremetió contra el papa León XIV, nacido en Estados Unidos.

“El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear”, afirmó Trump, y agregó después que el papa era “muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas”.

León XIV afirmó hoy, camino a Argelia, que no tiene “la intención de entrar en un debate” con Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense.

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“No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz” , declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

Aunque también bromeó cuando le preguntaron sobre el post en Truth Social, la plataforma de Trump: “Ya es irónico el nombre del sito web, por no decir más...”.

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Borra imagen

Según EFE, Trump eliminó hoy de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado ayer y en la que aparecía representado como Jesús tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo.

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La publicación despertó un malestar inédito -incluso- entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.