Video: Desde el avión papal, León XIV expresa su firmeza ante Trump

En un video que circula a través de las redes sociales, el papa León XIV fue abordado por periodistas sobre la guerra en Medio Oriente y las críticas de Donald Trump a la posición del pontífice sobre el conflicto bélico.

El pontífice expresó a los comunicadores que lo acompañan en esta gira y que lo lleva por 10 días a África: “No temo a la administración Trump ni rehúyo alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es, en esencia, la misión de la Iglesia”, y agregó “No somos actores políticos, pero creemos profundamente en el Evangelio como camino y fuerza para construir la paz”.

La guerra en Medio Oriente inició el pasado 28 de febrero luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque “preventivo” contra Irán. Éste respondió con fuertes represalias contra intereses de estadounidenses en la región. En tanto, el conflicto impacta a nivel global en el sector económico.

Lea más: El ataque "inaceptable" de Trump al papa indigna a la política y a la iglesia italianas

Paz y reconciliación

Según la agencia EFE, durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional, “las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

Enfatizó que él sólo está invitando “a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró el pontífice, quien siente “mucho” las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

Lea más: Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE.UU. y lanza advertencia a buques

Arremetida de Trump

“Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz”, añadió León XIV.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.