Perú elegirá en segunda vuelta a su próximo presidente

Perú atraviesa desde 2016 una inestabilidad política que llevó al Parlamento a destituir a unos siete presidentes.

La presidenciable Keiko Fujimori, que se presentó a elecciones por cuarta ocasión, celebró hoy su pase a balotaje según los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones de ayer y que la ubican como favorita para junio.

Con un 40% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los conteos oficiales por encima de Rafael López Aliaga.

El escrutinio oficial avanza a cuentagotas en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes que llevaron a ampliar las votaciones hasta hoy con una nueva jornada de 07:00 a 18:00.

“Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda”, dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) en un corto discurso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Generación Z define quién gobernará Perú tras elecciones presidenciales del domingo

Posible rival

Sin un rival confirmado, el segundo cupo del balotaje se juega entre un puñado de candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga aparece con grandes posibilidades.

Según los sondeos el tercer y cuarto lugar lo completan el socialdemócrata Jorge Nieto, que no se descarta que alcance a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont.

Buena parte de los peruanos desconfían de sus políticos, a quienes responsabilizan por la violencia que coincide con la llegada de grupos criminales transnacionales en guerra con los locales.

Los discursos de campaña se enfocaron en combatirlos con mano de hierro.

Lea más: Perú amplía una hora la jornada electoral tras retraso para abrir los centros de votación

Estabilidad económica

Varios candidatos apuestan por medidas radicales como tribunales anónimos para juzgar criminales, cárceles rodeadas de serpientes, premios por matar criminales o retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más del 90% de los peruanos tienen “poca” o “ninguna confianza” en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con la inflación más baja y boyantes exportaciones mineras.