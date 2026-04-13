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13 de abril de 2026 - 12:04

Presidente de Irán sale al paso de la arremetida de Trump contra León XIV

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. 085421+0000 HANDOUT

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó la arremetida del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, contra el el papa León XIV, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Por ABC Color

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, según la prensa estatal iraní, Tasnim, criticó a su par estadounidense por sus referencias hacia el líder de la Iglesia Católica, León XIV.

“Su Santidad, el Papa León XIV, condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, es inaceptable para cualquier persona libre. ¡Gloria a Dios!“, escribió Pezeshkian en su cuenta de la red social X.

Según un reporte de AFP, Donald Trump calificó al pontífice de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”, sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

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Los desencuentros entre el líder de unos 1.400 millones de católicos en el mundo y el Presidente estadounidense empiezan a ser muchos, refiere EFE.

Pero el desencadenante fue que León XIV manifestó con firmeza su critica a una acción de Trump, en concreto su amenaza de acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán: aunque sin citar su nombre, el Papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.