Presidente de Irán sale al paso de la arremetida de Trump contra León XIV

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, según la prensa estatal iraní, Tasnim, criticó a su par estadounidense por sus referencias hacia el líder de la Iglesia Católica, León XIV.

“Su Santidad, el Papa León XIV, condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, es inaceptable para cualquier persona libre. ¡Gloria a Dios!“, escribió Pezeshkian en su cuenta de la red social X.

Según un reporte de AFP, Donald Trump calificó al pontífice de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”, sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

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Los desencuentros entre el líder de unos 1.400 millones de católicos en el mundo y el Presidente estadounidense empiezan a ser muchos, refiere EFE.

Pero el desencadenante fue que León XIV manifestó con firmeza su critica a una acción de Trump, en concreto su amenaza de acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán: aunque sin citar su nombre, el Papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.