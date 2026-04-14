Israel y Líbano se reúnen en EE.UU. para una negociación histórica

Representantes el Líbano y Israel tienen previsto reunirse en Washington, hoy, para mantener conversaciones, con la mediación de Estados Unidos, sobre el fin de la guerra en Líbano, pero las perspectivas de llegar a un acuerdo parecen escasas.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio -iniciada el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses contra Irán- el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó Israel.

El jefe del movimiento proiraní Hezbolá, Naim Qasem, reclamó la “anulación” del encuentro, afirmando que esta negociación “una sumisión y una capitulación”.

Hezbolá, organización designada como terrorista por varios países como Estados Unidos, Paraguay, Argentina y otros.

es un partido político, con fuerte presencia en el Parlamento libanés. Pero cuenta con ala paramilitar que reivindica la lucha armada en Medio Orientey se opone al Estado de Israel.

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Ofensiva israelí

Israel respondió con bombardeos aéreos a gran escala en todo Líbano, así como con una ofensiva terrestre en el sur del país, donde comparten frontera.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados. Todo ello a pesar de los llamamientos a un alto el fuego.

Durante la reunión en Washington, mediada por el secretario de Estado Marco Rubio, estarán presentes los embajadores de Israel y Líbano en la capital estadounidense y el embajador de Estados Unidos en Beirut.

“Los Gobiernos de Israel y Líbano están entablando conversaciones diplomáticas abiertas, directas y de alto nivel -las primeras de este tipo desde 1993- con la mediación de Estados Unidos”, declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

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Posiciones y desarme

Sin embargo, ambas partes siguen manteniendo posiciones diametralmente opuestas.

Este diálogo “tiene como objetivo desarmar a la organización terrorista Hezbolá, expulsarla de Líbano y establecer relaciones pacíficas entre nuestros dos países”, declaró el lunes a los periodistas la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

“No negociaremos un alto el fuego con Hezbolá”, agregó.

Del lado libanés, el presidente Joseph Aoun declaró el lunes que esperaba que las conversaciones dieran lugar a “un acuerdo (...) sobre un alto el fuego”.

Los diplomáticos estadounidenses se han visto en una situación difícil en los últimos días en relación con el conflicto en Líbano, por temor a que este pueda obstaculizar las negociaciones con Irán.