EE.UU. albergará una histórica negociación entre Líbano e Israel

Los embajadores libanés e israelí en Estados Unidos deben reunirse mañana martes, auspiciados por la administración de Donald Trump, para discutir un alto el fuego y desarme de Hezbolá, organización designada como terrorista por varios países como Estados Unidos, Paraguay, Argentina y otros.

Hezbolá es un partido político, con fuerte presencia en el Parlamento libanés. Pero cuenta con ala paramilitar que reivindica la lucha armada en Medio Oriente y se opone al Estado de Israel. Estados Unidos sostiene que este grupo nacido en el Líbano es un aliado de la República Islámica de Irán.

En 2019 el Gobierno de Paraguay decidió declarar al grupo Hezbolá y Hamás (palestino) como organizaciones terroristas sumándose a Argentina. Pero Hezbolá no es considerado como terrorista por la ONU.

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Informes elaborados por el servicio de inteligencia de Estados Unidos revelaron la presencia de operativos de Hezbolá en la Triple Frontera, que comparten Argentina, Paraguay y Brasil.

Confirmación de Netanyahu

La semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la instalación de esta mesa de negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbolá y establecer “relaciones pacíficas”.

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Pero hoy, el jefe del movimiento proiraní Hezbolá, Naim Qasem, reclamó la “anulación” de la reunión prevista en Washington afirmando que estas conversaciones son una “capitulación”.

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“Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí (...) Esta negociación es una sumisión y una capitulación”, afirmó en un discurso el jefe de la formación islamista en guerra contra Israel, llamando a anular el encuentro.

Guerra “sin sentido”

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó ayer que su Gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra “sin sentido” de ese país en el Líbano, y evitar que “haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza”.

En Beirut, Aoun advirtió contra los intentos de arrastrar al Líbano a una guerra civil -lo que consideró como “sueños” e “ilusiones” - o a la “guerra en la región”, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Nuestro pueblo ya está cansado de las guerras (...) estamos en contacto con los países amigos para que intervengan y se ponga fin a esta locura que está haciendo Israel que es cierto que quiere hacer en el sur del Líbano lo que ha hecho en Gaza”, dijo Aoun.