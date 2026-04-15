Ecuador pide a Paraguay declarar terroristas a grupos narco: cuáles son y sus implicancias

Los gobiernos de Paraguay y Ecuador tienen previsto firmar nuevos acuerdos en los próximos meses, entre ellos un convenio extradición, un memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior de ambos países y la homologación de licencias de conducir, así como la actualización de otros pactos políticos.

El presidente paraguayo Santiago Peña estaría por la capital ecuatoriana en julio de este año.

En una declaración conjunta entre el canciller paraguayo Rubén Ramírez y su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, Quito expresó a Asunción su petición de que designe en el corto plazo como terroristas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, que tendrían nexos con operaciones transnacionales, informó AFP.

Estados Unidos, principal aliado del gobierno de Noboa, ya denominó así a los dos grupos criminales.

También, Ecuador solicitó a Paraguay designar como terroristas a las mafias denominadas Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings, según la agencia EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ecuador decreta un nuevo estado de excepción, que abarca nueve provincias

País de tránsito

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en el poder desde 2023, sostiene una guerra contra numerosos grupos narco, que en su disputa por el control del mercado convirtieron al país en uno los más violentos de Latinoamérica con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a 1 cada hora, según datos oficiales.

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Ante la crisis de seguridad, Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares.

Lea más: Capturan en España a ‘Pipo’, el máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos

Convenio de extradición

Los cancilleres Ramírez y Sommerfeld buscan impulsar la cooperación jurídica para la lucha contra el crimen organizado. Ambos países negociarán un convenio de extradición.

“Hemos también hablado de temas de seguridad”, dijo la ministra ecuatoriana, quien agregó que “hemos visto nuevos desafíos que se presentan en este momento a nivel global como puede ser la ciberdelincuencia”.

El canciller paraguayo, por su parte, manifestó que “estamos trabajando en los desafíos” que representan a la seguridad delitos como el tráfico de drogas y personas, y el lavado de activos.

Lea más: Ecuador avanza con un acuerdo comercial recíproco con EE.UU.

Licencia de conducir

Los cancilleres Ramírez y Sommerfeld anunciaron también el “Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir” entre ambos países.

Esto permitirá homologar el permiso de conducir de los connacionales que lo soliciten. Este acuerdo será ratificado durante la visita del presidente Peña en julio.