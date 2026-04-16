España homenajea a sus desaparecidos por la dictadura argentina: "Nunca más impunidad"

Un grito que lanzó el viejo rockero Miguel Ríos, tras interpretar 'a capella' un poema escrito por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que coreó después toda la sala, en donde se habló también de Gaza y de Oriente Medio.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, el acto, organizado por el Gobierno español en el año en que se cumple medio siglo del arranque de aquel episodio de la historia, comenzó con un minuto de silencio por las 307 víctimas españolas de la dictadura militar (1976-1983), y con el mensaje de que no ocurra "nunca más en Argentina, Chile, España o cualquier otro país del mundo", subrayó el informador.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas a través de testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y también con mucha música.

Hubo, además, un debate sobre justicia universal y reparación, en el que intervinieron, entre otros, la exministra de Justicia y actual fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado español, Dolores Delgado, y otros expertos argentinos que combaten la impunidad.

El momento más emotivo de este homenaje lo protagonizó el actor Juan Diego Botto, cuyo padre es uno de los desaparecidos de la dictadura militar. Con lágrimas en los ojos, Botto defendió que mirar atrás es "un ejercicio necesario para entender lo que somos y reivindicar la lucha de nuestros padres".

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Botto se refirió al "genocidio en Gaza" al señalar que es una situación que parece que se vive con "impotencia y desamparo", pero insistió en que hay que echar la vista atrás "y recoger las victorias del pasado".

"Si pudimos, podemos, si todo un pueblo que había sufrido una dictadura fue capaz de acabar con esa impunidad y juzgar a los genocidas, podemos acabar con este momento genocida que estamos viviendo", aseguró.

La cantante y actriz Ana Belén puso voz a una de esas historias que tantas veces han contado las abuelas de mayo sobre uno de esos bebés robados y entregados a una familia de la lista "siniestra" de padres que no podían tener hijos.

Después, el ministro Torres recordó esa "engrasada máquina del terror que se puso en movimiento en Argentina" y que asesinó e hizo desaparecer a miles y miles de personas para lamentar que aún hoy haya personas que cuestionen y minimicen estas cifras, como el presidente argentino, Javier Milei, o que haya en España "nostálgicos del franquismo".

No obstante, "tenemos el antídoto, que es la democracia y la memoria", subrayó Torres, que emplazó a contar las historias de todas esas víctimas: "Nunca más la impunidad del olvido".

Antes, Albares, ministro de Exteriores, señaló que el asesinato de esas 307 personas, muchas de las cuales buscaron en Argentina "refugio y libertad", huyendo del franquismo, precisamente pagaron con sus vidas "su compromiso con la libertad y la justicia".

El ministro dijo que esos crímenes "nos interpelan a todos como humanidad", insistiendo en que el actual Gobierno español "asume el deber" de recordar y recordarlos y continuar su búsqueda, recalcando el compromiso de España con la democracia "cuando hay fuerzas que la quieren deteriorar agitando discursos de extrema derecha".