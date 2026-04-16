Expectativa por el avance de un acuerdo histórico entre Israel y Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado anteriormente que los “líderes” de Israel y Líbano iban a hablar hoy.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “hablará” con el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, en la radio militar.

“El primer ministro hablará por primera vez con el presidente del Líbano tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países, y cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo del Líbano como Estado”, declaró Gamliel sin precisar cuándo ni cómo lo harán.

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Pero del lado libanés, aseguraron que “no estar al tanto de un contacto previsto con la parte israelí y no se nos ha informado de ello por los canales oficiales”, declaró una fuente libanesa a la AFP.

Alto el fuego

No obstante, el presidente libanés, Joseph Aoun, destacó hoy la importancia de un alto el fuego con Israel antes de entablar negociaciones directas, cuya celebración no ha confirmado.

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“El alto el fuego que Líbano reclama a Israel es el punto de partida natural para las negociaciones directas entre ambos países”, afirmó Aoun en un comunicado.

El presidente Trump anunció anoche que los “líderes” de Israel y Líbano mantendrían una conversación el jueves.