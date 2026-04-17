Petro dice que Marco Rubio está "imbuido de fundamentalismo sionista"

Rubio, de origen cubano, "ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros", sostuvo Petro durante una entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, y es una de las "burbujas" que rodean a Trump y le llevan a estar desinformado, aseguró el colombiano.

"Trump en esa oficina vive rodedado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí (...) la agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista", subrayó.

Además, Petro alegó que Trump "por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios (…) termina en un bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por Netanayahu, no es al revés, que tiene amigos más fuertes en el gobierno que el mismo Trump".

Eso lleva a Trump, según el mandatario colombiano, a actuar como si se tratara de un videojuego "sin racionamiento" a jugar "con millones de seres humanos".

Además, Petro admitió que la ONU no sirve para "enfrentar problemas reales" y en situaciones como la actual de genocidio "es impotente", pero frente al discurso de Trump de que la "ONU no sirve", hay que verlo "desde un punto de vista democrática" y no "arrodillarse".

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"Trump dice Naciones Unidas no sirve e impone sus condiciones y a veces yo veo un poco de presidentes latinoamericanos como si fueran cortesanos, como si tuviéramos un nuevo rey, cuando nos quitamos el rey", dijo, asegurando que las naciones deben "mirarse de tú a tú".