“En uno o dos días”, Trump vaticina un acuerdo con Irán

Estados Unidos e Irán están guerra desde el pasado 28 de febrero, cuando junto a Israel las fuerzas militares estadounidenses lanzaron un operativo contra la República Islámica.

El objetivo del gobierno de Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es evitar que el gobierno de los ayatolás obtengan una bomba atómica y, además, propiciar un cambio de régimen político en el país persa.

Representantes de alto nivel de Teherán y Washington negocian con mediación de Pakistán una salida negociada al conflicto bélico. Sobre el asunto, el mandatario estadounidense aseguró que se resolvieron puntos clave para avanzar hacia un acuerdo de paz, en particular sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.

Según el medio de comunicación estadounidense Axios, el acuerdo de paz podría llegar “uno o dos días”.

“Brillante día para el mundo”

En una serie de mensajes en su plataforma Truth Social, Trump celebró un “gran y brillante día para el mundo”, sin anunciar sin embargo un acuerdo de manera específica.

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Poco antes, Irán declaró que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.

“¡GRACIAS!”, escribió Trump tras ese anuncio, antes de precisar que el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes seguirá, sin embargo, en vigor hasta que un acuerdo con Irán “esté completado al 100%”.

“El proceso debería ir muy rápido puesto que la mayoría de los temas ya han sido negociados”, añadió el presidente estadounidense.

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Cuestión atómica

Trump afirmó que Irán había aceptado “no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz”. “¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo!”, celebró. Además, Irán “ha retirado -o está retirando- todas las minas” colocadas en el estrecho y lo hace “con la ayuda de Estados Unidos”, aseguró sin aportar detalles.

En cuanto a la cuestión atómica, Trump dijo que Estados Unidos obtendría “todo el polvo nuclear” iraní, término que utiliza para referirse a las reservas de uranio enriquecido.

El acuerdo que se vislumbra con Irán, sin embargo, no está vinculado al alcanzado entre Israel y el Líbano, precisó Trump.

“Israel ya no bombardeará Líbano”, precisó el presidente estadounidense. “¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, escribió.

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La OTAN

En sus numerosos mensajes, Trump aprovechó para arremeter de nuevo contra sus aliados de la OTAN, que según él no han hecho lo suficiente para apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

“Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO” , afirmó.

Sus declaraciones se produjeron en momentos en que el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer organizaban en París una reunión de países “no beligerantes” sobre la cuestión de una misión para asegurar el estrecho de Ormuz.