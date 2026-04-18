Lula: “Ningún presidente, de ningún país, tiene derecho de imponer reglas a otros”

“Ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva en su intervención de clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo, informó EFE.

Aunque no mencionó nombres en particular, enfatizó que “los cinco miembros (permanentes) del consejo de seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras”.

El mandatario brasileño critica la política de intervención de Estados Unidos en Venezuela y la guerra en Medio Oriente, hechos a los que antecede una crisis diplomática de su país con la Administración del estadounidense Donald Trump.

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Cuba

Da Silva se mostró muy preocupado este sábado en Barcelona por lo que ocurre en Cuba y urgió a poner fin al bloqueo sobre la isla.

“Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso”, dijo Lula en su intervención de clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

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“Yo estoy muy preocupado con Cuba. Cuba tiene problemas, pero es un problema de los cubanos, no es de Lula, de Claudia o de Trump. Es un problema del pueblo cubano”, añadió.